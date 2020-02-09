ولايتي:” محبوبنا مقتدى ” سيطرد القوات الأمريكية من العراق وعلاوي سينال الثقة

بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، مؤكداً أنه سيتم طردها بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

وقال ولايتي، في كلمة ألقاها اليوم: “على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة، وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته على يد ابننا مقتدى، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان”.

وأضاف أن “إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا”، مؤكدا أن “الأمريكيين سيخرجون من هذين البلدين قريبا”.

وشدد ولايتي على أن “إ الحشد الشعبي بزعامة مقتدى الصدر سيفتح نار جهنم على القوات الأمريكية وأن إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى”، مضيفا أن “الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر”.

ورأى أن “رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة قريبا وهو رجل محارب وشخص بارز نظيف اليد ومؤمن بمشروع الثورة الإيرانية “.