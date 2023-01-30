ولايتي والعلاق يبحثان ” كيفية” استقرار سعر صرف الدولار!

ولايتي والعلاق يبحثان ” كيفية” استقرار سعر صرف الدولار!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي، الاثنين، على وجوب عودة الاستقرار المالي لا سيما سعر صرف الدولار للأسواق العراقية قريباً. وشدد المندلاوي خلال لقائه محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بحسب بيان ، على “لزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة ، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي”. وأضاف البيان، أن “النائب الأول استمع إلى شرح مستفيض من العلاق على الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي ، لضبط أسعار صرف الدولار ، ومنع المضاربات المالية ، ومتابعة عمليات الشراء  المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني”. 

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