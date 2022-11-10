ولايتي يطالب السوداني بإيقاف إجازة استثمار مدينة الرفيل السكني ومنتجع الغولف

ولايتي يطالب السوداني بإيقاف إجازة استثمار مدينة الرفيل السكني ومنتجع الغولف
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الأول لرئيس البرلمان ، محسن علي أكبر ولايتي ،الخميس، من رئيس الوزراء محمد السوداني بإيقاف إجازة استثمار” مدينة الرفيل السكني  ومنتجع الغولف ” وفق ما جاء بالكتاب أدناه…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *