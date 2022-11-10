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إيران تجدد تأكيدها على عدم السماح للعراق باستثمار غازه الوطني
نقابة الاكاديميين:في العراق 27 ألف شهادة من لبنان و60 ألف من إيران غير مؤهلة ستدمر التعليم
تحالف عزم يشكر السوداني على إلغائه التدقيق الأمني في المناطق المحررة
السوداني:يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة
ولايتي يطالب السوداني بإيقاف إجازة استثمار مدينة الرفيل السكني ومنتجع الغولف
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إيران تجدد تأكيدها على عدم السماح للعراق باستثمار غازه الوطني
نقابة الاكاديميين:في العراق 27 ألف شهادة من لبنان و60 ألف من إيران غير مؤهلة ستدمر التعليم
ولايتي يطالب السوداني بإيقاف إجازة استثمار مدينة الرفيل السكني ومنتجع الغولف
المالية النيابية: لاتغيير على سعر صرف الدولار في موازنة 2023
صالح:رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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