ولي العهد السعودي يؤكد على عبد المهدي بضرورة التهدئة

ولي العهد السعودي يؤكد على عبد المهدي بضرورة التهدئة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء أمس السبت، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان ، إن “الطرفين تداولا في الاوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة، وجرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل”.قبل ذلك تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء امس السبت، اتصالاً هاتفياً، من الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن “الملك سلمان بحث خلال الاتصال مع الرئيس صالح مستجدات الأحداث في المنطقة، حيث اكد حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها”.من جهته اعرب الرئيس صالح، بحسب البيان، عن “شكره وتقديره لملك السعودية ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره”.

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