ويقولون العراق ليس تابعا لإيران..تطوير التعاون الدفاعي البحري المشترك بين العراق وإيران!

ويقولون العراق ليس تابعا لإيران..تطوير التعاون الدفاعي البحري المشترك بين العراق وإيران!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري مع قائد القوة البحرية العراقية اللواء البحري الركن احمد جاسم معارج اجراء مناورات بحرية مشتركة.وذكرت وكالة “فارس” في خبر ، أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء العديد من الامور اهمها؛ تطوير التعاون الدفاعي في المجال البحري وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي –البحري وتنمية التنسيق بين القوتين البحريتين للبلدين والتعاون التدريبي والعلمي والبحثي وتبادل الخبرات الجامعية في مجال العلوم والتقنية البحرية والتعاون التقني والهندسي البحري في شؤون البنية التحتية واجراء المناورات البحرية المشتركة”.ونقل البيان عن تنكسيري قوله، إن “الاعداء يسعون لاثارة التفرقة بين المسلمين”، مشيرا إلى انه “ورغم جميع المؤامرات فان هنالك علاقات مميزة منذ الماضي بين الشعبين الايراني والعراقي في ضوء المشتركات الدينية والتقارب القومي، ويمکن اعتبار العلاقات بين الشعبين ضمن البلد الواحد”. 

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