ويلسون وسافايا يؤكدان على تحرير العراق من إيران الإرهاب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مارك سافايا في منشوره على منصة أكس: “كان اجتماعاً رائعاً مع عضو الكونغرس الاميركي جو ويلسون وفريقه”، مضيفاً: “سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى”.من جهته، كتب النائب الاميركي الجمهوري جو ويلسون، على منصة “اكس” أيضاً، أنه سعيد باستضافة مارك سافايا، المبعوث الاميركي الخاص إلى العراق، في مكتبه لعقد اجتماع وصفه بالمهم بشأن العراق.وأضاف ويلسون، (المعروف بطرح قضايا وتصريحات مثيرة، خاصة فيما يتعلق بالعراق وبلدان الشرق الأوسط)، : “أتطلع بشغف للعمل مع المبعوث الخاص من أجل تحقيق الازدهار للعراق وتحريره من إيران”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد من هو أجدر منه للعمل على هذه القضية لصالح الرئيس ترمب”.ونشر النائب الأميركي جو ويلسون صورةً جمعته بمبعوث ترمب، وهما يحملان العلم العراقي، فيما ظهر وراءهما العلم الأميركي، وإلى جانبه العلم السوري الجديد.

Grateful to host Mark Savaya, U.S. Special Envoy for Iraq, in my office for an important meeting on Iraq. I am excited to work with the Special Envoy to Make Iraq Great Again and Free Iraq from Iran. There couldn’t be anyone better working on this issue for President Trump!

