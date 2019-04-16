ويلكس:بيئة الاعمال الاقتصادية في افغانستان أفضل من العراق

ويلكس:بيئة الاعمال الاقتصادية في افغانستان أفضل من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد السفير البريطاني لدى العراق، جون ويلكس، الثلاثاء، 3 عوامل تقف وراء تردي الاقتصاد العراقي، فيما اشار الى ان بيئة الاعمال في افغانستان افضل من العراق.وقال ويلكس في مقطع فيديو نشرته السفارة بصفحتها على الفيسبوك اليوم، إن “تلك العوامل هي الفساد والبيروقراطية وقوانين الاستثمار”.واضاف ان “العراق مع كل الامكانيات من الموارد الطبيعية والبشرية فان بيئة الاعمال حسب المعايير الدولية هي أفضل في أفغانستان بالمقارنة مع العراق وحتى نيجيريا مع كل تحدياتها ومشاكلها فانها تستفيد من كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاثة أضعاف ونصف يعني مزيد من القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية”.وبين ان “هذا الأمر غير مقبول لكل العراقيين ولكل أصدقاء العراق بما في ذلك المملكة المتحدة ونريد مساعدة العراق في إدخال الاصلاحات الضرورية وتنفيذ المشاريع الآن”.ولفت ويلكس الى انه “وللتوضيح للشعب العراقي فان الشراكة بين العراق وشركائه الرئيسيين في الاقتصاد وفي الاعمال والتجارة والاستثمار تؤدي الى نتائج إيجابية ملموسة على الأرض”.

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