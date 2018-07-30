ويلكس يطالب العبادي بمحاسبة مستخدمي القوة المفرطة ضد المتظاهرين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، الاثنين 30 تموز 2018، الى محاسبة مستخدمي القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما قدم عرضاً لتلبية مطالبهم.وقال السفير البريطاني في بيان له اليوم، انه “كان هناك الكثير من الجدل حول المظاهرات الأخيرة في العراق، ومطالب المتظاهرين، وكيف تعاملت معها الحكومة، في حين أن حجم الاحتجاجات وشدتها قد تضاءلت في الوقت الراهن، فإن القضايا التي تكمن وراءها ما زالت قائمة”، مبينا ان “المملكة المتحدة ستواصل دعم السلطات العراقية للوفاء بوعودها للشعب العراقي، كما ان الشركات البريطانية مستعدة الآن للعمل على تحسين إمدادات المياه في البصرة.”وأوضح ان “منظمة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة جاهزة لدعم المشاريع في جميع أنحاء العراق وقد فعلت ذلك بالفعل لتحسين إمدادات الكهرباء”، مبينا انه “يثير بانتظام مع حكومة العراق استعداد الشركات البريطانية للشروع في مشاريع من شأنها أن توفر البنية التحتية والخدمات والوظائف للشعب العراقي”.وعبر ويلكس عن “امله في مساعدة الضغط الشعبي في التغلب على التأخيرات البيروقراطية التي نراها جميعنا محبطة”، مؤكداً “دعم المملكة المتحدة الحق في الاحتجاج السلمي بالإضافة إلى الاعتراف بمسؤولية الحكومة عن ضمان القانون والنظام”.
ودعا ويلكس الى “فتح تحقيق بشأن استخدام القوة المفرطة في أماكن معينة، ومحاسبة الجناة”.وأكد انه “ليس لدى العراق وشعبه وحكومته مؤيد أو شريك أفضل من المملكة المتحدة، لافتاً الى ان “بلاده على استعداد للتحرك بسرعة لدعم الحكومة العراقية للمساعدة في تصحيح الأخطاء الكثيرة التي أبرزها المتظاهرون وضمان تمتع الشعب العراقي بمزايا ثروة بلادهم والدعم الواسع النطاق في المجتمع الدولي”.ودعا ويلكس “جميع السياسيين الذين يشكلون الحكومة المقبلة إلى الاستجابة لرسالة الشعب والتركيز على تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك إقامة شراكات أكثر فعالية مع المملكة المتحدة والدول الأخرى الراغبة في التعجيل بإعادة الإعمار”.