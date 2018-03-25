ياور:على بغداد أن تتخذ موقفاً قوياً ضد التدخل العسكري التركي في العراق
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الموصل/ شبكة أخبار العراق- افادت مصادر مسؤولة في محافظة نينوى، اليوم الاحد، بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني “PKK”، يراوغون في الانسحاب من سنجار.وقالت المصادر :ان “الـpkk يسعون لابقاء جزء من عناصرهم في سنجار بشكل غير معلن رغم اعلانها الانسحاب”.وطالب الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، الحكومة الاتحادية بموقف ضد الاتراك الذين يحاولون خرق السيادة.وقال ياور في تصريح صحفي له اليوم، ان “دخول القوات التركية واختراقها الحدود شأن سيادي وعلى الحكومة الاتحادية في بغداد الوقوف ضده بقوة”.واضاف ان “الحكومة مطلوب منها ان تتخذ موقفا قويا بحق الخروقات ضد الاراضي والمياه العراقية والاجواء”.وكان حزب العمال الكردستاني، قد اعلن أمس الاول الجمعة، أن مقاتليه سينسحبون من سنجار بعد أن أدوا مهامهم فيها بالكامل.