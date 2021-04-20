ياور:لجنة الكاظمي بشأن قصف مطار أربيل لم تتوصل إلى ” معرفة” الجهة المنفذة!!

ياور:لجنة الكاظمي بشأن قصف مطار أربيل لم تتوصل إلى ” معرفة” الجهة المنفذة!!
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة في كردستان، جبار ياور، الثلاثاء (20 نيسان 2021) أن اللجان التحقيقية المكلفة بالتحقيق بقصف مطار أربيل مؤخرا، لم تنجز مهامها حتى الآن.وقال ياور في حديث  صحفي، إن “اللجنة التحقيقية مشكلة من قبل الحكومة الاتحادية، ولم يتم حتى الآن التوصل لنتائج بخصوص الجهة المسؤولة عن الاستهداف”.وأضاف، أن “الصواريخ التي تستهدف مطار أربيل تنطلق من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الأمنية العراقية وبالتالي فأن التحقيق يقع على مسؤولية الحكومة الاتحادية، التي توعدت بالتحقيق وكشف الملابسات الكاملة”.وكانت وزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة الداخلية في اقليم كردستان، أصدرتا الخميس (15 نيسان 2021)، بيانا مشتركا بعد الهجوم الذي طال مطار أربيل، مساء الأربعاء (17 نيسان 2021).وذكرت الوزارتان في البيان المشترك ، أن “الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخراً ضد اربيل ومناطق اخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف امن العراق ومن ضمنه امن اقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الاوراق”.وأضاف البيان، أنه “في الوقت الذي ندين هذه الاعمال الاجرامية نؤكد ان هذه الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان خصوصاً على صعيد التنسيق الامني عالي المستوى، وان هذا التنسيق والتعاون والتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان امن وسلامة المواطنين والتصدي لمحاولات زعزعة الامن”.ولفت إلى أن “ضمان امن العراق امام مثل هذه الاعتداءات تقع مسؤوليته على الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية الممثلة لها ومن ضمن ذلك القوى الامنية في اقليم كردستان العراق”.وأشار إلى أن “الفرق التحقيقية باشرت مهامها إثر صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم الى القضاء العادل”.

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