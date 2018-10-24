ياور:نرفض استخدام القوة المسلحة في “المناطق المختلف عليها”
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أربيل/شبكة أخبار العراق- قال الامين العام لوزارة البيشمركة، في حكومة اقليم كردستان، الفريق جبار ياور، الاربعاء، أن استخدام القوة العسكرية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد مخالف للقانون والدستور العراقي الدائم.ونبه ياور، في كملة له خلال ملتقى ميري- الشرق الاوسط في أربيل، على أن “هناك اشكالات بالعلاقات خاصة من الناحية المالية، والسلطات الممنوحة للاقليم، والعلاقات الخارجية”.ورأى أن “مسألة قوات البيشمركة اصبحت خلافا سياسيا بين اربيل وبغداد”، مشيرا الى ان “تلك الخلافات كانت عاملا للمشاكل السياسية بين الجانبين”.وأردف، أن “الحكومة العراقية تصرفت خلال المادة التاسعة من الدستور في تلك المناطق واستقدمت قوات كبيرة، بغير وجه حق فيها ولم تشرك اقليم كردستان في ادارتها فضلا عن استخدام القوة العسكرية ضد قوات البيشمركة”.