ياور: سيطرة إيران على أربع دول عربية وبناء مفاعلها النووية وصناعة صواريخها جاء من خلال المال العراقي

ياور: سيطرة إيران على أربع دول عربية وبناء مفاعلها النووية وصناعة صواريخها جاء من خلال المال العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الأمني والعسكري، جبار ياور، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن طبيعة الدعم الإيراني للفصائل في العراق وسوريا، مؤكدا أن طهران لا تعتمد على الاستثمارات المباشرة، بل تقدم تمويلا ماليا ودعما عسكريا واضحا لهذه الفصائل من خلال المال العام العراقي المنهوب.وقال ياور، في تصريح  صحفي، إنه “لم يسمع عن استثمارات للفصائل العراقية في سوريا”، مشيرا إلى أن “محور المقاومة، الذي يضم فصائل مسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يتلقى دعما مباشرا من إيران من خلال المال العراقي، وهو أمر بات معروفا ولا جدال فيه”.وأضاف، أن “الصراع في الشرق الأوسط بين إيران من جهة، وأمريكا والدول الغربية وإسرائيل من جهة أخرى، يجعل الدعم الإيراني لهذه الفصائل أمرا معلنا”، لافتا إلى أن “طهران تدعم حزب الله والحشد الشعبي وحماس علنا من المال العراقي، كما قدمت دعما ملموسا للفصائل العراقية في سوريا، سواء بالسلاح أو التمويل المالي والخبرات”.وأوضح ياور أن “إيران لم تكتفِ بدعم الفصائل، بل كانت ركيزة أساسية في دعم النظام السوري ومنع انهياره”، مشيرا إلى أن “هذه السياسة جزء من استراتيجية طهران الممتدة منذ تأسيس ما يسمى الجمهورية الإسلامية عام 1979، والتي تعتمد على دعم الفصائل المسلحة كأداة نفوذ إقليمية”.كما أشار إلى أن “التطورات الأخيرة، مثل منع لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت بزعم نقلها أموالا لحزب الله، تعكس طبيعة هذا الدعم”.وأكد أن “إيران تعتمد بشكل أساسي على التمويل المباشر من خلال الرئة العراقية على حساب العجز المالي الكبير الذي يعاني منه العراق.

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