يتحدثون عن زيادة في إنتاج الغاز العراقي ويبرمون إتفاقيات مع إيران لشراء غازها لمدة 5 سنوات قادمة؟!

يتحدثون عن زيادة في إنتاج الغاز العراقي ويبرمون إتفاقيات مع إيران لشراء غازها لمدة 5 سنوات قادمة؟!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم، عن مشاريع عدة ستضيف 1300 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز الى العراق.ونقل بيان للوزارة ، عن عبد الغني تأكيده “باهتمام الحكومة ورعايتها لمشاريع تطوير صناعة النفط والغاز في البلاد من اجل دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذا للبرنامج الحكومي”.وأشار الى، ان “الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور قيادة القطاع النفطي يأتي ضمن برنامج المتابعة التي يقوم به رئيس مجلس الوزراء للمشاريع الستراتيجية التي تعنى بزيادة انتاج النفط واستثمار الغاز لتعظيم موارد الدولة”.وقال وزير النفط، ان :”الاجتماع ناقش العديد من المشاريع المهمة، وعلى وجه الخصوص مشاريع استثمار وتطوير الغاز لما لها من اهمية كبرى في المنهاج الحكومي”، مشيرا الى “تقديم استعراض كامل لمشاريع الغاز التي تقوم بتنفيذها الوزارة، ومنها معمل (NGL) في شركة غاز البصرة الذي تم افتتاح المرحلة الاولى منه في شهر ايار الماضي بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي اضافة الى وحدة اخرى بنفس الطاقة سيتم تدشينها في الربع الاول من عام 2024″.كما استعرض الاجتماع وفقاً لعبد الغني “مراحل الانجاز في مشروع الحلفاية للغاز الذي يعتبر من المشاريع المهمة التي يتم فيها استثمار 300 مقمق من الغاز المصاحب منها انتاج الغاز الجاف لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية بالاضافة الى انتاج 2400 طن يوميا من الغاز السائل والمكثفات”.ولفت وزير النفط الى “احالة مشروع للانابيب لنقل الكمية من الغاز السائل (LPG) الى محافظة البصرة لاستخدامه في معامل الغاز او تصديره عبر موانئ التصدير في خور الزبير ليكون موردا اخر من الموارد المالية الداعمة لموازنة الدولة الاتحادية”.وتابع، ان “المشروع الآخر هو مشروع الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) الذي يستثمر الغاز من حقلي الناصرية والغراف، الذي هو حاليا قيد التنفيذ من قبل شركة (بيكرهيوز) وشركة (جي اي) الامريكية وهذا المشروع نسبة الانجاز بلغت فيه 60 % ومن المؤمل انجازه في النصف الثاني من العام 2024، بالاضافة الى المشروع الرئيس في هذا القطاع وهو مشروع الجنوب المتكامل الذي يتضمن استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين المرحلة الاولى تنجز خلال سنوات بكمية 300 مقمق وسيتم استثمار الكمية المتبقية 300 مقمق خلال السنة الرابعة او الخامسة ، والمشروع يستثمر الغاز من خمسة حقول نفطية (مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس والطوبة وارطاوي)”.وأكد عبد الغني، انه “بتنفيذ هذه المشاريع سيتم توفير كميات كبيرة من الغاز لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقليل كميات الغاز المستورد، اضافة الى ذلك فان مشروع الجنوب المتكامل يتضمن محطة لمعالجة ماء الحقن وانشاء شبكة انابيب لهذه المياه الى مختلف الحقول لدعم الضغط المكمني”.وأوضح، ان “الاجتماع ناقش أيضاً مشاريع اخرى منها مشروع منظومة التصدير في المنطقة الجنوبية واهمية هذه المنظومة في تصدير النفط العراقي وتم استعراض مراحل التقدم في المشروع، فضلا عن مناقشة المشاريع الخاصة بزيادة الطاقة الانتاجية اضافة الى مشاريع  جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة التي هي قيد الاعداد”.من جانبه قال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس ان :”الاهتمام الكبير من رئيس مجلس الوزراء لوزارة النفط ودعمه المستمر لها في تنفيذ المشاريع التي لها اهمية كبيرة للبلاد من الناحية الاقتصادية والاستهلاكية بشكل عام”، مشيرا الى، ان “الاجتماع ناقش جميع المشاريع ولمسنا الدعم اللا محدود من رئيس الوزراء لتذليل كافة المعوقات التي تقف امام هذه المشاريع لغرض انجازها في الوقت المحدد لها” منوها الى ان “الدعم شمل جميع القطاعات التخصصية في الوزارة (التصفية والغاز والاستخراج)” مؤكداً ان “جميع هذه المشاريع مهمة وداعمة للاقتصاد الوطني”.أما المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، فأوضح، ان :”عقد هذا الاجتماع يؤكد حرص الحكومة ورئيس مجلس الوزراء على المتابعة لمفردات البرنامج الحكومي لتنفيذ مشاريع وخطط ادامة الانتاج النفطي وزيادته والاستثمار الامثل للغاز والاهتمام بمشاريع تطوير المنافذ التصديرية والبنى التحتية وذلك لاهمية القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.يذكر ان وزارة النفط العراقية ابرمت اتفاقا مع إيران بتاريخ 13/5/2023 لشراء غازها بالسعر المفروض من قبلها لمدة خمسة سنوات باشراف الإطاري محمد السوداني رئيس الوزراء.

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