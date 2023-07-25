يتحدثون عن زيادة في إنتاج الغاز العراقي ويبرمون إتفاقيات مع إيران لشراء غازها لمدة 5 سنوات قادمة؟!

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أما المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، فأوضح، ان :”عقد هذا الاجتماع يؤكد حرص الحكومة ورئيس مجلس الوزراء على المتابعة لمفردات البرنامج الحكومي لتنفيذ مشاريع وخطط ادامة الانتاج النفطي وزيادته والاستثمار الامثل للغاز والاهتمام بمشاريع تطوير المنافذ التصديرية والبنى التحتية وذلك لاهمية القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.يذكر ان وزارة النفط العراقية ابرمت اتفاقا مع إيران بتاريخ 13/5/2023 لشراء غازها بالسعر المفروض من قبلها لمدة خمسة سنوات باشراف الإطاري محمد السوداني رئيس الوزراء.