يحدث في العراق فقط..من بائع “بصل” إلى منصب نائب محافظ البصرة !!

يحدث في العراق فقط..من بائع “بصل” إلى منصب نائب محافظ البصرة !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تداول مواطنون في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، “صورة قديمة” لنائب المحافظ ماهر العامري عندما كان بائعاً للبصل في سوق البصرة القديمة، مؤكدين أن تداول الصورة يأتي لتذكيره بماضيه القريب، بعد أن أصبح يشرف بنفسه على هدم منازل الفقراء والعشوائيات.وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إن “العامري يظهر في مقاطع مصورة بطريقة “هوليودية”، وهو يهدم منازل المواطنين، مع فريق إعلامي يرافقه لتصويره بمظهر “البطل المحرر”، في مشاهد اعتبروها مستفزة”.وطالب المواطنون، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ “فتح تحقيق مع العامري، الذي قالوا إنه بات يمتلك مئات العقارات في محافظة البصرة، إضافة إلى عشرات الشركات المسجلة بأسماء أقاربه، والتي تستحوذ على مشاريع واسعة في المحافظة”، وفقا لقولهم.

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