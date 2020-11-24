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الكاظمي يؤكد على توثيق الجرائم الداعشية
يسرقون المال العام وعند المسائلة يقولون هذا استهداف سياسي وإذلال هكذا حزب بارزاني
بالوثيقة..تشكيل لجنة نيابية “للحوار”بين بغداد وأربيل
تيار الحكمة:الأغلبية الشيعية ستشكل الحكومة القادمة وليس التيار الصدري
القانونية النيابية:هناك تحفظات على مواد قانون الجرائم الإلكترونية
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وزارة الزراعة:(5) دول لها الرغبة في الاستثمار الزراعي في العراق
قائممقام قضاء الرطبة:إغلاق منفذ طربيل لمدة 13 ساعة يومياً بسبب النشاط الداعشي
المالية النيابية:لن تمر موازنة 2021 وفيها طلب اقتراض
ائتلاف النصر يدعو إلى بيع آلاف السيارات لدى المسؤولين لحل جزء من الأزمة المالية
نائب يطالب بإلقاء القبض على وزير النفط السابق في حكومة كردستان
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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