يسرقون المال العام وعند المسائلة يقولون هذا استهداف سياسي وإذلال هكذا حزب بارزاني

يسرقون المال العام وعند المسائلة يقولون هذا استهداف سياسي وإذلال هكذا حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، رفضه لحملة التواقيع لمجموعة من نواب البرلمان والتي طلبوا فيها باستجواب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان.وقال سلام في حديث صحفي، إن “قضية استجواب بارزاني ومسؤلين كرد في البرلمان الاتحادي، فيها تجاوز على صلاحيات برلمان الإقليم، كونه الجهة الوحيدة المختصة باستضافة المسؤولين في الإقليم”.واعتبر عضو الديمقراطي الكردستان، طلب استجواب اعضاء بحكومة الاقليم ورئيس الحكومة، “محاولة لإذلال كردستان”.وأضاف أن “حملة التواقيع غير قانونية، وقد تبناها مجموعة من النواب الكرد (الفاشلين)، الذين ينفذون اجندات خارجية، ووقع عليها مجموعة من النواب الذين لايفقهون بالقانون والدستور”.واشار الى ان “الدستور حدد بالمحافظات المنتظمة بإقليم، لديها برلمان يقوم بواجب الاستجواب والاستضافة”، وفقاً لكلامه.ويوم امس الاثنين، قدم أكثر من 100 نائب تواقيع الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ووزيري النفط بالاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو، فيما بينت وثائق طلب الاستجواب ان الطلب قدم على اثر وجود شبهات في كميات صادرت الاقليم النفطية، وعدم وجود شفافية في ملف الصناعات الاستخراجية بالاقليم، كذلك للتوضيح بشأن عقد اتفاقية مع تركيا امدها 50 عاماً بخصوص الملف ذاته.

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