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صحيفة:النواب السنّة يطالبون التحالف الدولي بالإشراف على انتخابات مناطقهم
الاتحاد الوطني:خلافات كبيرة بين زوجة طالباني وكوسرت رسول
تحالف صالح:العبادي “تعهد” باستئناف الرحلات الدولية عبر مطاري السليمانية وأربيل قبل يوم 20 من الشهر الجاري
العصائب تطالب العبادي بأن يكون القادة والامرين من نفس جنس الحشد
يلدريم:التنسيق بين العراق وتركيا بضرب تنظيم الـPKK مستمر
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اكرم يعلن ترشحه إلى إدارة اتحاد الكرة العراقي
ريال مدريد ينهي طموح سان جيرمان
السعودية تتعهد ببناء ملعب لكرة القدم في العراق تعزيزاً للتعاون الوثيق ولنجاح المباراة الودية بين البلدين
يونس محمود رئيسا لرابطة اللاعبين الدوليين القدامى
عكاظ السعودية:قطر تشكل “لوبياً خبيثاً” لاقتحام الاتحاد العراقي لكرة القدم
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