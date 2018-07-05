يلدريم:قواتنا منفتحة على مساحة 350 كم2 في شمال العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، اليوم الخميس (5 تموز 2018)، إن القوات التركية باتت تتواجد على مساحة 350 كم2 داخل الأراضي العراقية.وذكر يلدريم في مقابلة مع وكالة “الاناضول” التركية: “خلال العامين الماضيين اتبعنا طريقة مفيدة لمكافحة الإرهاب، تستند إلى مبدأ الهجوم بدل الدفاع”.وأضاف: “علينا تحييد الإرهاب إينما كان، وقد طهرنا منطقة مساحتها 400 كم٢ من البحر الأبيض حتى غرب نهر الفرات (شمالي سوريا)”.وتابع، أن القوات التركية “تتواجد على مساحة 350 كم٢ داخل الأراضي العراقية (لمكافحة الإرهاب)، وهذه المساحة تمتد من حدود إيران حتى منطقة خابور بما في ذلك جبال قنديل”.