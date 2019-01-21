يلدز:العراق يحرق مليارات الدولارات يوميا جراء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط

يلدز:العراق يحرق مليارات الدولارات يوميا جراء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، الاثنين، أن العراق يحرق مليارات الدولارات بعملية استخراج النفط، لافتا الى أهمية استثمار الشركات التركية في هذا القطاع.وقال يلدز، عبر تغريدة، عبر موقع “تويتر” “عندما تذهب من بغداد الى البصرة تشاهد هذه المناظر، يتم حرق الغاز الذي يبلغ قيمته مليارات الدولارات اثناء استخراج النفط، وذلك لعدم إمكانية استغلاله في العراق”.وأضاف: “أرى أن من المهم تقييم إمكانية استثمار الشركات التركية التي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال”.وكان وزير النفط، ثامر الغضبان، أعلن (31 اكتوبر 2018)، أعلن أن وزارته ستولي اهتماماً كبيراً بتقليص حرق الغاز والاستفادة منه وزيادة استثماره، حيث يعد ضمن المهمات الأساسية لوزارته.وبدأ العراق بالفعل في عهد الوزير السابق جبّار اللعيبي بوقف حرق الغاز واستثماره، حيث أعلن اللعيبي في (29 أيلول، 2018) أنّ العراق بدأ بإنتاج الغاز الطبيعيّ من حقول ذي قار النفطيّة.ويواصل العراق حرق بعض الغاز المصاحب للنفط في حقوله بسبب افتقاره إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود. 

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