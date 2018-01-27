بخيرات الشعب ..العبادي:مصاريف وقود آليات الجيش اللبناني على حساب العراق!

بخيرات الشعب ..العبادي:مصاريف وقود آليات الجيش اللبناني على حساب العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الديار” اللبنانية، السبت، عن إطلاق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مبادرة لتأمين مصاريف الوقود لكافة الاليات العسكرية للجيش اللبناني.وقالت الصحيفة في خبر  لها اليوم، إنه “ضمن قرار مساعدة العراق للبنان قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي اطلاق مبادرة ستصل قريبا الى بيروت وربما وصلت بأن العراق سيقدم الى الجيش اللبناني كامل مصاريف مادة البنزين ومادة المازوت وكل مصادر الطاقة لكافة الاليات العسكرية للجيش اللبناني من دبابات وشاحنات وناقلات جند، اضافة الى كمية البنزين التي يتم صرفها لعناصر الجيش اللبناني من ضباط وغيرهم”.وأضافت الصحيفة، أن “ناقلة نفط عراقية ستأتي كل شهرين وتفرغ في مصافي طرابلس وفي خزاناتها كمية البنزين والمازوت والطاقة لصالح الجيش اللبناني كي يحصل بعض الوفر في موازنة وزارة الدفاع ومصروف الجيش اللبناني”.واوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه “ليس لدى الجيش اللبناني اي دعم مالي في مصاريفه رغم انه يقوم بمهمات كبيرة وكثيرة على كامل الاراضي اللبنانية ويحافظ على سيادة لبنان والاستقرار الامني والعسكري فيه”. يذكر ان العراق يعاني من عجز مالي ومديونية خارجية وداخلية نحو 133 مليار دولار وبطالة بنسبة 33% وفقر بنسبة 44% وعجز مالي في موازنة 2018 بنسبة 25%.

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