يوحنا:الجلسات البرلمانية المقبلة خالية من الاستجوابات

يوحنا:الجلسات البرلمانية المقبلة خالية من الاستجوابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس البرلمان عماد يوحنا، الاحد، أن جلسات مجلس النواب المقبلة لن تتضمن أي عملية استجواب للوزراء او المسؤولين الحكوميين.واشار يوحنا في حديث صحفي، إلى “خلو جداول الأعمال لجلسات البرلمان حاليا من اي استجواب للوزراء أو المسؤولين”، موضحا أنه “ربما يكون هناك استجوابات لاحقة”. واضاف أنه “من المفترض أن يتم التصويت على محكمة التمييز الاتحادية وهي فقرة مهمة، تتطلب التصويت من قبل أعضاء البرلمان قبيل انتهاء عمر مجلس النواب بدورته الحالية”.وارجع يوحنا سبب عدم التمكن من انعقاد جلسات البرلمان الى “عدم تحقيق النصاب المرتبط بحضور أعضاء البرلمان”، لافتا الى ان التأخير الحاصل ليس بسبب رئاسة البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *