يوم الجمعة المقبل إنطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة

يوم الجمعة المقبل إنطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وتحديداً للمباريات المؤجلة ومباريات المرحلة الثانية في بغداد وبقية المحافظات.وحددت لجنة المسابقات يوم الجمعة المقبل وتحديداً في تمام الساعة الرابعة عصرا موعدا لمواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والحبانية في قاعة الشعب وهي مؤجلة من المرحلة الأولى.وسيشهد يوم السبت إقامة لقائين الاول يجمع فريقي غاز الجنوب والبحري في القاعة الاولمبية في نفس التوقيت وهي أيضا مؤجلة من المرحلة الأولى فيما يضيف أربيل منافسه البيشمرگة في قاعة أكاد عينكاوا في ذات التوقيت.وستشهد قاعة الشعب يوم الاحد مواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والشرطة في الساعة الرابعة عصرا. 

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