يوم 2 آب المقبل موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد

يوم 2 آب المقبل موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، تحديد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد كاظم كامل: “اتخذ القرار بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في الدورة العربية المقرر انطلاقها في يوليو/ تموز المقبل في الجزائر لأسباب فنية، بعد المناقشة بين اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي لها”.وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لكووورة: “على ضوء، ذلك سيكون الموعد الجديد لانطلاق الدوري بنسخته الجديدة يوم 2 أغسطس /آب المقبل، وأن آخر يوم لاستلام تصاريح المشاركة مطلع يوليو/تموز المقبل”.وتابع: “سيعقد الاجتماع الفني يوم 15 من الشهر ذاته، حيث من خلاله ستتم القرعة وتثبيت المجموعات، وتسليم الكشوفات وألوان الفرق المتبارية ودفع بدل رسوم الاشتراك”.يذكر أن الشرطة توج بلقب الموسم الماضي تاركًا الوصافة للجيش.

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