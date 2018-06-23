يوم 26 من الشهر الجاري إنطلاق فعاليات مهرجان الجواهري/12
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نهت اللجنة التحضيرية لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، ومهرجان الجواهري/الدورة الثانية عشرة استعداداتها للفعاليتين الكبيرتين المتزامنتين والمنعقدتين للمدة 26 – 29 حزيران الجاري.جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي لاتحاد أدباء العراق، الشاعر عمر السراي قائلا:»بفرح بالغ ستستقبل بغداد ضيوفها من الأدباء العرب، والأدباء العراقيين من محافظات الوطن، إذ سيكون اليومان الأولان مخصصين لاجتماع الاتحادات الأدبية العربية التي وصل عدد مدعويها إلى خمسين أديبا، ليستمر مشوار الجمال في يوميه الثالث والرابع مستوعبا فعاليات مهرجان الجواهري بقائمة مدعوين تناهز المائتي أديب».وكان قد اختار اتحاد الأدباء العرب بغداد لعقد اجتماعه الدوري، فتصدى اتحاد العراق لهذه المهمة، وأنهى استعداداته المتعلقة بتأشيرات العرب، وتذاكر سفرهم، وأماكن إقامتهم، وعن هذه التحضيرات تحدث الشاعر د.عارف الساعدي/أمين العلاقات العربية قائلا:» أنجز اتحاد الجواهري ملف الاستضافة فيما يخص الحاضرين والمجتمعين، فضلا عن اختيار محور فكري مهم ليرافق الاجتماعات، ويشارك فيه الأدباء العراقيون والعرب، وقد حمل المحور عنوان (ثقافة التنوّع في مواجهة ثقافة العنف) تنقسم بحوثه على جلستين مكثفتين ليومين متتاليين».ويذكر أن هذه التظاهرة الثقافية حملت باجتماعها وجلستها الفكرية ومهرجانها الشعري اسم الشاعر الكبير مظفر النواب، بوصفه رمزا وطنيا وثقافيا وأدبيا.أما عن استعدادات الاتحاد لمهرجان الجواهري في دورته الثانية عشرة تحدث الشاعر مروان عادل حمزة/أمين الشؤون الثقافية في الاتحاد قائلا:»فاتح الاتحاد العام اتحادات المحافظات والمكاتب الثقافية لترشيح ممثليهم، وبعد استقبال قائمة المرشحين، أضاف الاتحاد نخبة من المدعوين يمثلون كبار الأدباء، وسيسعى الاتحاد لمشاركة المدعوين في جلسات المهرجان المتنوعة».هذا وستشهد هذه الفعالية تواصلاً مميزا بين الأدباء العرب وأخوتهم العراقيين، في مشاركات فكرية وشعرية، تضمها أماكن عدة في عاصمة الإبداع بغداد، إذ سيكون مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 حزيران موعدا للجلسات الفكرية، ليفتتح صباح يوم الخميس 28 حزيران مهرجان الجواهري، على خشبة المسرح الوطني، وتستمر الجلسات الشعرية والفعاليات الفنية لحين اختتامها مساء الجمعة 29 حزيران.