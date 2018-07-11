يونامي:عمليات العد والفرز اليدوي” مهنية”

يونامي:عمليات العد والفرز اليدوي” مهنية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أليس وولبول، الاربعاء، أن عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في محافظة السليمانية تجري بشكل مهني”.وقالت وولبول في مؤتمر صحفي اليوم، إن “عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في محافظة السليمانية تجري بشكل مهني”.ودعت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الأحزاب السياسية التي سحبت مراقبيها إلى “إعادتهم لمراقبة عملية العد الفرز اليدوي”.وأشارت إلى أن “فرق الأمم المتحدة [يونامي] كانت منذ لحظة انطلاق العد والفرز اليدوي حاضرة وتشرف على العملية”.وأوضحت أن “القائمين على الاشراف من بعثة [يونامي] راضون على العملية وهي تسير نحو التقدم”، مشيرة إلى أنه “يفترض على الأحزاب المعترضة وغير الراضية على العملية الجارية الان العودة للإشراف والمتابعة على العد والفرز اليدوي بدلا من المقاطعة التي اتخذتها”.وتجري عميلة العد الفرز اليدوي الجزئي لصناديق اقتراع في محافظة السليمانية لليوم الثاني على التوالي للصناديق التي سجلت عليها شكاوى من قبل الكيانات السياسية.

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