يونامي:فرنسا تخصص300 ألف يورو للعراق لمواجهة كورونا

يونامي:فرنسا تخصص300 ألف يورو للعراق لمواجهة كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، أي ما يفوق الـ 330 ألف دولار أمريكي للحكومة العراقية، لدعمها بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت البعثة في بيان، أن “الحكومة الفرنسية خصصت مبلغ 300,000 يورو (334,448 دولار أمريكي) لدعم الحكومة العراقية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق”.ونقلت البعثة عن زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، قولها، إن “ظهور وباء كورونا في العراق فاقم التحديات العديدة التي يواجهها سكان البصرة في كفاحهم للحصول على خدمات البنى التحتية الأساسية”.وأضافت أحمد: “نحن ممتنون جداً لمساهمة فرنسا هذه، والتي ستخفف من وطأة الضغوط الشديدة الحالية على مرافق البصرة الصحية ذات الموارد القليلة، وقد رأينا، مع انتشار الوباء عالمياً، أهمية أجهزة التنفس الاصطناعي لإنقاذ أرواح الناس”.وأوضحت البعثة، أن “هذه الأجهزة وغيرها من المعدات الحيوية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين، ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بناء وحدات للعزل الصحي، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي من أجل وقف انتشار الفيروس، وتعزيز قدرة المختبرات الطبية في الكشف عن الإصابات”.وأشارت البعثة إلى أن “البرنامج يدعم منصة إلكترونية للتوعية بشأن فيروس كورونا في العراق، والتي تتضمن أعراض الفيروس ومخاطره، وتلاحق مستجدات أعراضه وتبدد الشائعات المنتشرة حوله، بهدف تشجيع الناس على طلب الاستشارة الطبية”.من جانبه أكد سفير فرنسا في العراق، برونو أوبرت، أن “فرنسا ملتزمة بشكل تام وفعال بدعم الحكومة العراقية لتلبية احتياجات الشعب العراقي”، مبيناً أن “هذه المعدات ستساهم في مساعدة الفرق الطبية في جنوب العراق لمواجهة هذا الوضع الطارئ وتمكنهم من إنقاذ المزيد من الأرواح”.وأضاف أوبرت: “نحن نرحب بكافة الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنسيق مساعدات المانحين من مختلف دول العالم لمكافحة انتشار هذا المرض في العراق”.وبينت البعثة، أنه “إضافة إلى البصرة، فإن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لمواجهة فيروس كورونا، تغطي محافظات الأنبار، وبابل، وذي قار، وديالى، ودهوك، وكربلاء، وكركوك، وميسان، والنجف، ونينوى، وصلاح الدين”.واختتمت البعثة بيانها قائلة، إن “فرنسا بهذه المساهمة الأخيرة، تكون قد قدمت 7.8 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق منذ عام 2015”.

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