يونامي تدين الاعتداء الإيراني على السيادة العراقية

يونامي تدين الاعتداء الإيراني على السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دانت بعثة الامم المتحدة “يونامي”، اليوم الاثنين، القصف الإيراني الأخير على إقليم كردستان.وقالت يونامي في تغريدة لها عبر تويتر ، إنه “ندين تجدّد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية”.وأضافت أنه “لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه”، مبينةً أن ” الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً”.

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