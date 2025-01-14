يونامي ترحب بقرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات

يونامي ترحب بقرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)،اليوم، بقرار تمديد عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.وأكدت يونامي في بيان ، “ترحيبها بمصادقة مجلس النواب على قرار القضاء الأعلى الذي يقضي بتمديد عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لمدة عامين”.وشددت بعثة الأمم المتحدة، على “أهمية الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام”.وجددت، “استعدادها لمواصلة العمل الوثيق مع السلطات العراقية من خلال تقديم المساعدة الفنية للمفوضية لممارسة دورها المهم لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية والشفافية ضمن مواعيدها المحددة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *