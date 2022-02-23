يونامي تهنىء العراق بخروجه من الفصل السابع

يونامي تهنىء العراق بخروجه من الفصل السابع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات.وذكرت البعثة في تغريدة على “تويتر”، أنه “معلمٌ تاريخيّ لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت”.واضافت، أن “العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار”.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما اكد ان العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

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