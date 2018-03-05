يونس محمود رئيسا لرابطة اللاعبين الدوليين القدامى

يونس محمود رئيسا لرابطة اللاعبين الدوليين القدامى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتخب اللاعب الدولي السابق يونس محمود، رئيسا لرابطة اللاعبين الدوليين القدامى بالانتخابات التي جرت امس الأحد، في مقر اتحاد الكرة.وحضر 58 لاعبًا، الانتخابات، ممثلين عن رابطة اللاعبين الدوليين القدامى، وجرت الانتخابات، بعدما تم فتح باب الترشيح.وترشح عددٌ من الحاضرين لعضوية الرابطة، قبل أن ينسحب ليث حسين، وحميد رشيد، وحبيب جعفر، وصادق سعدون، ونعيم صدام.وتنافس كل من خالد هادي، وأحمد كاظم، وإبراهيم سالم، وحيدر جبار، وعماد محمد، ويونس محمود، وواثق أسود، ومحمد ناصر.وأسفرت النتائج عن فوز يونس محمود، رئيسًا للرابطة، وواثق أسود، نائبًا للرئيس، وإبراهيم سالم أمينًا للسر، وحيدر جبار أمينا ماليًا، وعضوية عماد محمد، وأحمد كاظم، ومحمد ناصر.وانتخبت الهيأة الإدارية للرابطة، رئيسها يونس محمود، ممثلاً عنها كممثل للهيئة العامة في اتحاد الكرة، وحسب اللوائح التي صادق عليها الاتحاد الدولي للعبة.

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