(1.4) مليار دولار استيرادات العراق من البسكويت التركي خلال أقل من (6) أشهر!!

(1.4) مليار دولار استيرادات العراق من البسكويت التركي خلال أقل من (6) أشهر!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلنت جمعية المصدرين الأتراك، أن العراق جاء في المرتبة الأولى في استيراد البسكويت خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 2024.وأوضح رئيس الجمعية، أحمد تيرياكي، في تصريحات ، أن “صادرات البسكويت والويفر المحلي والقمح والمعكرونة بلغت خلال هذه الفترة 2 مليار و129 مليون دولار.”وأضاف تيرياكي أن “العراق احتل المركز الأول بين الدول المستوردة، حيث بلغ إجمالي ما تستورده من هذه المنتجات 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4%، تلاه في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 427 مليون دولار.”.”ويستورد العراق معظم السلع من دول الجوار مثل تركيا وإيران  في ظل توقف المعامل والمصانع المحلية لأسباب سياسية ميليشياوية متعددة.

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