10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على القيادي الداعشي العراقي “ابو عمر التركماني”

بغداد/شبكة أخبار العراق- ضاعفت وزارة الخارجية الأميركية،الخميس، من قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد “حجي عبد الله” لتصبح عشرة ملايين دولار أميركي بدلا من خمسة .

وقال برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة “قام هذا الإرهابي حجي عبد الله بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي “.

وأضاف حساب البرنامج على موقع تويتر “احصل على عشرة مليون دولار بدلا من خمس ملايين”، مذيلا تغريدته باسم “محمد سعيد عبد الرحمن المولى “.

ويستخدم المولى أسماء أخرى مثل “أبو عمر التركماني”، وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي”، وبحسب الوزارة فهو من مواليد الموصل 1976، وتولى زعامة التنظيم بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بهجوم أميركي .

ويهدف برنامج “المكافآت من أجل العدالة” تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة .