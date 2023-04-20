(10) مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال 9 أشهر

(10) مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال 9 أشهر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، الخميس، إن “صادرات البضائع الى العراق في السنة المالية المنتهية 20 آذار/ مارس 2023 -وفق التقويم الفارسي-، تخطت 10 مليارات دولار، وهذا يُعد مستوى جديد غير مسبوق”.وأشار إلى أن “الصادرات للعراق شهدت زيادة بنحو 15% عن السنة السابقة المنتهية 20 آذار/ مارس 2022، حيث إن نحو 8.2 مليار دولار منها تتعلق بـ100 صنف من السلع الرئيسية المصدرة للعراق”.وأوضح بيلتن أن “سلعاً مثل الغاز الطبيعي وسبائك الصلب ومنتجات الألبان والبلاستيك واليوريا والبرتقال والبيض والحديد الاسفنجي والانابيب وحديد البروفيل وانواع المحولات الكهربائية والصناعات المعدنية، شهدت زيادة عن السنة السابقة”.

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