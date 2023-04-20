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وزارة الكهرباء:لدينا ربط كهربائي مع دول الجوار مقابل ثمن
(10) مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال 9 أشهر
العراق والسعودية يوقعان عقد استثماري ببناء مجمع سكني ومحلات تجارية في بغداد
بوريل:إستقرار العراق إقتصادياً له أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي
المياه النيابية:العراق سيلجأ للمجتمع الدولي في حال فشل المفاوضات المائية مع إيران وتركيا
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تقارير صحفية:نوادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يسعون لضم اللأعب محمد صلاح اليهم
الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023
كلوب:إدارة النادي تتحمل خسارة الفريق في الدوري الانكليزي
اليوم ..فريق القوة الجوية أمام الشباب السعودي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد
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جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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