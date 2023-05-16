(11 ) دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي يدعمون البطريرك (ساكو) ضد المجرم الميليشياوي المدعو (ريان)

(11 ) دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي يدعمون البطريرك (ساكو) ضد المجرم الميليشياوي المدعو (ريان)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت 11 دولة اوروبية بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي، بياناً، أكدت فيه دعمها للبطريرك العراقي لويس ساكو الذي عينه البابا فرانسيس كردينالا في العام 2018، في وقت يواجه انتقادات بسبب تصريحات تتعلق بالتمثيل السياسي للاقلية المسيحية في العراق.وأكد البيان الاوروبي بحسب التقرير “تضامن” هذه الحكومات الاوروبية مع البطريرك ساكو، والتشديد على اهمية “جهوده لحماية حقوق المسيحيين على الأرض التي سكنوها منذ ألفي سنة.ولفت التقرير الى ان “البطريرك ساكو استقبل مساء  أمس الأحد وفدا من السفراء ونواب السفراء من فرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الذين اصدروا بيانا بموافقة سفراء المانيا وبولندا وتشيكيا ورومانيا والسويد والمجر”.وبحسب البيان، فقد أشار السفراء الى انهم زاروا الكاردينال ساكو “للتعبير عن التضامن فيما يتعلق بالاعتداءات العلنية الاخيرة على شخصه من قبل المجرم الميليشياوي الحشدوي المسيحي ريان الكلداني، كما أكد البيان الاهتمام بالمسيحيين والطوائف الدينية الاخرى في العراق”.كما اشاد السفراء بجهود البطريرك “لحماية حقوق المسيحيين على الارض التي سكنوها منذ الفي سنة”.الا ان البيان الاوروبي ناشد مسيحيي العراق من اجل العمل معاً، محذرا من ان “التناقضات القائمة لا تساعد في دورهم في المجتمع العراقي”.كما اعرب البيان عن الرغبة في “التغلب على المشاكل وتحقيق تعاون اكبر بين الكنائس”. وشدد السفراء على اهمية “التفاهم والحوار السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراقي” و”حماية التنوع في البلد”.وذكر التقرير بأن الانتقادات ضد البطريرك ساكو جاءت بعد انتقاده لحركة “بابليون” التي تشغل حاليا أربعة مقاعد نيابية من اصل خمسة يضمنها الدستور العراقي للمسيحيين. الا ان البطريرك ساكو انتقد الحركة معتبرا ان ادعائها بالانتماء الى الكنيسة الكلدانية ليست حقيقة وأنها لا تمثل المسيحيين.كما لفت التقرير الى ان الحكومات الاوروبية لم تكن وحدها من دافع عن البطريرك، اذ انه في 8 مايو/ايار الحالي ، تعهد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بدعمه، مؤكدا على اهمية “تحسين اوضاع المسيحيين” في البلاد.

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