12 عضوا في مجلس بابل يطالبون بتجميد عمل المجلس

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مجلس مكافحة الفساد: 80%من إيرادات الكمارك لاتدخل خزينة الدولة!
بعد الفطور..الحكيم:مشروع “المترو” حل لأزمة النقل
الموافقة على افتتاح مجمع لاستلام الحنطة غربي الانبار
صالح: 3 مليارات دولار دخلت خزينة الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط
المالية النيابية:نافذة بيع العملة دمرت الاقتصاد العراقي ومحافظ البنك أصبح ملياديراً من ورائها
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
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الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN