12 عضوا في مجلس بابل يطالبون بتجميد عمل المجلس

الحلة/شبكة أخبار العراق- طالب 12 عضوا من اعضاء مجلس محافظة بابل بتجميد عمل المجلس بسبب “عدم قدرته على ادارة الاعمال نتيجة الخلافات والصراعات الحزبية”.وقال عضو مجلس بابل علي جاسم السلطاني في بيان ، إن “اثني عشر عضوا من اعضاء المجلس البالغ عددهم /30/ عضوا طالبوا وعبر كتاب رسمي ممثلي مجلس النواب في بابل بتقديم طلبهم الى رئاسة مجلس النواب لتجميد عمل مجلس بابل بسبب ضعف قدرته الرقابية والتشريعية وانشغال كتله بصراعات حزبية ومصالح ضيقه انعكس على واقع المواطن البسيط سواء بالجانب الخدمي او الاقتصادي”.وأضاف ان “الموقعين ومن حرصهم الوطني ومسؤوليتهم قرروا تقديم وتفعيل الطلب الى مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المكلفة رسميا باجراء اللازم في حل المجلس”.