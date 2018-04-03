14 وسام للعراق في بطولة كرة الطاولة

14 وسام للعراق في بطولة كرة الطاولة
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عمان/شبكة أخبار العراق- حصدت منتخباتنا الوطنية للرجال والنساء والناشئين والناشئات في فعالية كرة الطاولة (14) وساماً متنوعاً بين الذهب والفضة والبرونز في مسابقة الفردي عام، كما نال منتخبنا للاشبال الوسام الذهبي بعد ان حل في المركز الاول في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي اختتمت امس الاثنين في صالة الاميرة سمية في المدينة الرياضية في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة 9 منتخبات عربية وهي العراق والسعودية والبحرين وسوريا والامارات وقطر ولبنان.

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