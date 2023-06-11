آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب إيران خلال الأيام الخمسة الماضية
146000 دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم
مصدر سياسي:السوداني سيزور مصر الثلاثاء المقبل خدمة للمشروع الإيراني
وزير مالية الإقليم يشكر العامري على تنفيذ شروط حزب بارزاني في قانون الموازنة
الكذبة الكبرى..المفصولين السياسيين العدد التسلسلي الذي ليس له نهاية!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب إيران خلال الأيام الخمسة الماضية
146000 دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم
وزير مالية الإقليم يشكر العامري على تنفيذ شروط حزب بارزاني في قانون الموازنة
الكذبة الكبرى..المفصولين السياسيين العدد التسلسلي الذي ليس له نهاية!
حزب بارزاني:نجحنا بإفشال طلب حزب طالباني من منع مسرور التصرف بإيرادات الإقليم النفطية وغيرها
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر سياسي:السوداني سيزور مصر الثلاثاء المقبل خدمة للمشروع الإيراني
وزير مالية الإقليم يشكر العامري على تنفيذ شروط حزب بارزاني في قانون الموازنة
عبد المهدي:ثورة تشرين صناعة أمريكية إسرائيلية ضد إيران وسنبقى جنودا وخدما للإمام خامئني
السوداني للحشد الشعبي:أنتم جنود الإمام المهدي وخزينة الدولة تحت إمرتكم
تقرير أمريكي:السوداني فتح خزينة الدولة لميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية
-
- اذاعة INN