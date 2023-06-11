146000 دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم

146000 دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم الأحد، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما سجلت الأسعار صباح يوم أمس السبت 146500 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان سعر الدولار سجل 145800 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145700 دينار مقابل 100 دولار.

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