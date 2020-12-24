150 نائب أمريكي يطالبون بايدن للعودة إلى الإتفاق النووي مع إيران!

150 نائب أمريكي يطالبون بايدن للعودة إلى الإتفاق النووي مع إيران!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي، الخميس، الرئيس المنتخب جو بايدن إلى اعتماد المسار الدبلوماسي مع إيران، والعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وحث النواب، الرئيس عبر  مذكرة خطية إرسلت إليه على اعتماد المسار الدبلوماسي مع إيران على الفور، وعودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي كنقطة بداية لمفاوضات مقبلة. وقال النواب، إن “حملة إدارة الرئيس ترامب (الضغوط القصوى) أسفرت عن احتفاظ إيران ببرنامجها النووي من دون قيود، وضاعفت من التوترات الإقليمية وكذلك الهجمات ضد قواتنا وشركائنا”.وأضاف اعضاء الكونغرس الاميركي، في مذكرتهم أن “انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاق الدولي قوض جهود الحد من انتشار الأسلحة عالمياً، وأضر بعلاقات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين”.ولفتوا، إلى ان “تلك الخطوة قلصت من قيادة واشنطن ونفوذها وخفض مستوى أساليب الضغط لمعالجة مسائل أخرى تتعلق بالأمن القومي مع إيران”.وأشاروا إلى أنهم “أدركوا سابقاً أن مسار العودة للاتفاق سيتطلب رفع بعض العقوبات بشكل اختياري وتشديد تطبيق إيران لالتزاماتها”.وتعهد الرئيس الاميركي المنتخب، جو  بايدن، بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015، في حال التزام طهران ببنوده.

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