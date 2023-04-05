(151250) دينار سعر صرف الدولار لهذا اليوم

(151250) دينار سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 149800 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان اسعار البورصة ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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