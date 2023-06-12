(153) مليار دولار موازنة العراق نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب الفاسدين

(153) مليار دولار موازنة العراق نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت برلمان الأحزاب الفاسدة ،اليوم الاثنين على موازنة 2023، وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب زعماء الأحزاب الفاسدة وخاصة الإطارية منها.والعجز فيها نحو 64.36 تريليون دينار عراقي (49.5 مليار دولار)، ورغم العجز الكبير رفع الاطاري محمد السوداني تخصيصات ميليشيا الحشد الايرانية إلى 4.6 مليار دولار وسينقل لها أموال أخرى لدعم الحرس الثوري من خلالها.والموازنة معتمدة بنسبة 95% على إيرادات النفط بسعر  70 دولاراً للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان.وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.وقال صندوق النقد الدولي «هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الهامة».ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية.

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