156250دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم

156250دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،اليوم السبت، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على  155300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء  154250 دينارا لكل 100 دولار.وفي اربيل سجل الدولار استقرارا أيضا فيها حيث بلغ سعر البيع 155900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154900 دينار مقابل 100 دولار.

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