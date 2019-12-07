16 سنة ميليشيات الأحزاب تقتل بالشعب ..وعلاوي ما زال يحذر!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت (7 كانون الأول 2019) من استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها عصابات خارجة عن القانون بحق المتظاهرين السلميين، مطالباً “الحكومة المستقيلة” والمسؤولين الامنيين باتخاذ موقف حازمٍ وحاسم تجاه تلك العصابات.

وقال مكتبه الإعلامي بيان ،إن “المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الامنيين عن المساءلة ولن تسقط بالتقادم”.

وبين علاوي أن “الحراك السلمي الذي يشهده العراق اضحى تهديداً حقيقياً لمغانم ومكاسب محلية من جهات مستفيدة وغير معلومة وكذلك فشل الاجهزة الامنية في ايقافها”.