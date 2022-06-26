2.7 مليار دولار قيمة الصادرات الصينية للعراق خلال الربع الأول من العام الجاري

2.7 مليار دولار قيمة الصادرات الصينية للعراق خلال الربع الأول من العام الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرتفعت استيرادات العراق من الصين في الربع الاول بنسبة 28% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى اكثر من 2.7 مليار دولار امريكي.وأحتلت الاجهزة الميكانيكية والتبريد الحصة الأعلى من هذه الاستيرادات بنسبة 20% من اجمالي الاستيرادات وبارتفاع بلغت نسبته 8.7%.وتلتها الاجهزة الكهربائية والالكترونية التي مثلت 13% من اجمالي الاستيرادات مرتفعة بنسبة 13% مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي.

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