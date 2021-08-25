2.8 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (5) أشهر

2.8 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (5) أشهر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، عن تسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 69 بالمئة في الثلث الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2021.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح ” حميد زادبوم”، أن تجارة ايران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الثلث الاول فيما نمت الصادرات غير النفطية 65 بالمئة سعرا و27 بالمئة حجما خلال هذا الفترة.وأشار الى الاسواق الخارجية الاکثر استيرادا للسلع الايرانية، مبيّنا أن الصين تصدرت الترتيب بـ 4.4 مليار دولار تلاها العراق 2.8 مليار دولار والامارات 1.6 مليار دولار وتركيا 921 مليون دولار وافغانستان 728 مليون دولار.

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