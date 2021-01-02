2020 عام تصاعد رفض وکراهية النظام الايراني

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الطاقة النيابية:العراق سينهار اقتصاديا إذا تراجعت أسعار النفط
المالية النيابية:رواتب الموظفين للشهر الحالي ستصرف بموعدها المحدد
حزب طالباني ينفي طلب بغداد “افتتاح منفذ لها” في الإقليم مقابل صرف الرواتب
نيجيرفان يدعو بغداد إلى تعويض كردستان عن استحقاقاتها المالية لعام 2020!
المالية النيابية:حكومة الإقليم تسرق 600 ألف برميل نفط يوميا وحكومة الكاظمي” صامتة”
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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