أسماء مرشحي قائمة “النصر” في البصرة

أسماء مرشحي قائمة “النصر” في البصرة
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 البصرة/شبكة أخبار العراق- تنشر “شبكة أخبار العراق”، اسماء مرشحي قائمة النصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في محافظة البصرة.والاسماء هي:

1- عامر الخزاعي

2- جبار العيبي

3- اسعد العيداني

4- ثورة جواد كاظم

5- جبار عبد الخالق العبادي

6- جمال الحمداوي

7- منتصر الإمارة

8-  دينا فاضل

9- موفق عبد الزهرة

10- زاهر العبادي

11- خالد جبار حمدان

12- غادة حامد جودة

13- د سلمان كاصد

14- جعفر محمد باقر

15- براق قاسم عبود

16- د يحيى شاهين

17- زهير صالح البطاط

18- عبد اللطيف غالب

19- توفيق الكعبي

20- محسن جميل جريح

21- اخلاص خضير

22- حميد هلال جمعة

23- علي خماس صبيح

24- ثامر عبد الدايم كنعان

25- اشجان الجابري

26- هادي حسين قاسم

27- علي بندر

28- جلال عبد الحسين ديوان

29- أبرار عبد علي

30- فاروق هلال جمعه

31- جاسم حميد زعيبل

32- خديجه مهودر حسن

33- ضمياء أمين ناصر

34- عباس بدر ماضي

35- سالم عبد النبي جبار

36- عبد الرحمن محمد حبيب

37- نادية فالح

38- سمير فوزي أبو الهيل

30- صادق محمد حسين

40- احسان منور

41- بهاء الدين ناجي

42- ناهدة سجاد عبد الحسين

43- اسماعيل طه معتوق

44- ضياء أمين هاشم

45- ماجد عباس هادي

46- بتول تميم

47- ابتسام ياسين حسن

48- مشتاق حميد

49- ضياء كيلو حسن

50- ميادة غالب عبد الرزاق

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