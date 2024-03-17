214 مليون دولار قيمة الصادرات التركية للعراق من الذهب والفواكه والخضروات خلال شهر واحد

214 مليون دولار قيمة الصادرات التركية للعراق من الذهب والفواكه والخضروات خلال شهر واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار  العراق- ارتفعت صادرات تركيا إلى العراق من الذهب والخضراوات والفواكه خلال الشهر الأول من السنة الحالية مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وفق ما ذكره مركز عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية .رئيس مركز عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي، أوضح في بيان، أن قيمة صادرات تركيا من الذهب بشهر كانون الثاني بلغت 123 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 97% حيث كانت قيمة صادراتها من الذهب إلى العراق في كانون الثاني 2022 بحدود 63 مليون دولار أميركي.أما صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات بحسب البيان فبلغت في شهر كانون الثاني من العام الحالي ما قيمته 91 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 90% حيث كانت قيمة صادراتها في شهر كانون الثاني من العام الماضي 48 مليون دولار فقط .ورجّح رئيس مركز عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية أن تكون هذه الزيادة بسبب “اضطرار تجار كلا السلعتين من دخول منصات التحويل الرسمية والكشف عن قيمة البضائع الحقيقية للحصول على الدولار في تركيا بعد أن كانت عملية التحويل سابقاً تتم خارج المنظومة المصرفية ويتم تهريب أغلب السلع دون الكشف عنها”.كما أن هناك زيادة في الاعتماد على الفواكه والخضراوات التركية.ونوه إلى أن مجمل الصادرات التركية الى العراق حققت في الشهر الأول من السنة ارتفاعاً ملحوظاً مقابل السنة الماضية.

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