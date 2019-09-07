218 دكان حزبي سيشارك في انتخابات المجالس المحلية القادمة!

218 دكان حزبي سيشارك في انتخابات المجالس المحلية القادمة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، عن منح إجازة لـ 218 حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، فيما بين أن الأحزاب السياسية الجديدة المشاركة في الانتخابات لا تتجاوز 14 حزبا حتى الآن.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي، إن “مفوضية الانتخابات منحت إجازة مشاركة لـ218 حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة”، لافتا إلى إن “الأحزاب السياسية الجديدة التي ستشارك في الانتخابات المقبلة لا تتجاوز 14 حزب”.وأضاف أن “30 حزبا سياسيا قيد الإنشاء وقد يزداد عدد الأحزاب المشاركة في حال أكملت أجراءتها القانونية بشكل تام قبل انتهاء الموعد المحدد”، مبينا أن “الموعد الأخير لمنح إجازة المشاركة للأحزاب السياسية سينتهي نهاية الشهر الجاري”.وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قررت فتح مدة التحالفات الانتخابية  للأحزاب المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للمدة من 5/9/2019 لغاية 5/10/2019.

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