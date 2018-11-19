افتتاح مهرجان المحبة والسلام في السليمانية

افتتاح مهرجان المحبة والسلام في السليمانية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- افتتح المدير العام لدائرة الفنون التشكيلية الدكتور علي عويد العبادي وبمشاركة محافظ السليمانية الاستاذ هفال أبو بكر مهرجان (المحبة والسلام)   والذي نظمه المركز العالمي للفنون التشكيلية. وتجول المدير العام برفقة محافظ السليمانية في أروقة المعرض مطلعا على مشاركات الفنانين في هذا المهرجان والذي شارك فيه اغلب فناني محافظات العراق. بعدها القى كلمة اكد فيها أن دائرة الفنون التشكيلية ابوابها مشرعة لخدمة الفنانين والحركة التشكيلية في العراق وداعمة لهم بكل ما تمتلك من امكانيات مشيرا الى إن هذه المرحلة هي مرحلة عمل ونشاط خاصة ونحن على اعتاب انطلاق فعاليات مهرجان الواسطي لـلفن التشكيلي في دورتــه (12)، معربا عن تقديره العالي لمحافظ السليمانية لما قدمه من حسن الاستقبال والاهتمام بالفنانين وخاصة لهذا المهرجان الذي اقيم على ارض السليمانية. في الختام وزع المدير العام الدروع والشهادات والمداليات على الفنانين المشاركين في المهرجان يشاركه محافظ السليمانية ومن جانب اخر قدم المركز العالمي للفنون التشكيلية هدية المركز سلمها محافظ السليمانية لمدير عام دائرة الفنون التشكيلية.

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