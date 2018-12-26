“لفتة إنسانية” من رونالدو وخطيبته

“لفتة إنسانية” من رونالدو وخطيبته
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بالتزامن مع أعياد الميلاد واقتراب رأس السنة، زار لاعب نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالد، أطفالا مرضى، في أحد مستشفيات تورينو.ونشرت صديقة رونالدو، جورجينا رودريغيز على حسابها في “إنستغرام” صورا لهما وهما يقدمان الهدايا للأطفال، مع عبارة “صاحب القلب الطيب، عيد ميلاد سعيد للجميع”.وكان رونالدو قد تطرق في حوار مطول أجراه مع صحيفة “غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، للتقارير التي أشارت إلى قرب زواجه بصديقته جورجينا قائلا: “لن أتزوج في الوقت القريب”.وينتظر “الدون” حكما سيصدره القضاء الإسباني يوم 21 يناير 2019 وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، حيث يتوقع أن يحكم اللاعب البرتغالي بالسجن لعامين، فضلا عن غرامة تقدر بـ 21 مليون دولار، في قضايا تهرب ضريبي تورط فيها النجم.

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