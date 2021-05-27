25 آيار أسقطت آخر معاقل الحكومة الفاسدة

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ائتلاف العبادي: إرهاب ميليشيا حشد الفياض سيدمر ما تبقى من العراق
موسم الانتخابات..النزاهة النيابية تعلن عن إحالتها ملفات فساد إلى القضاء
وزير الموارد المائية والسفير الأمريكي يبحثان غلق المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا
الأمن النيابية:ميليشيا الحشد وراء عدم إعلان نتائج تحقيق قتل النشطاء والمتظاهرين
بعد إهانة الدولة والحكومة ..الكاظمي:ما قام به حشد الفياض من تطويق المنطقة الخضراء انتهاكاً خطيراً للدستور
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وزير الموارد المائية والسفير الأمريكي يبحثان غلق المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا
مهاجري:العراق وإيران “دولة واحدة” ولاداعي لتأشيرات الدخول بينهما
النزاهة النيابية:القوى السياسية المتنفذة وراء عدم فتح فساد نافذة بيع العملة
خلاف واتهامات متبادلة بين حزبي بارزاني وطالباني حول ” إيرادات الإقليم”
نائب:حكومة الكاظمي مارست الاحتيال المالي تجاه المواطن
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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